Casa florida: quatro dicas para usar flores na decoração

O conceito urban jungle é um dos mais apreciados e requisitados quando o assunto é decoração da casa. A tendência fisgou o coração e os lares dos amantes de plantas e flores e mostrou que é possível fazer dessa paixão um propósito decorativo para criar um lar aconchegante e confortável.

De acordo com Diennis Xavier, designer florista do Studio Magnólia Design Floral, as flores podem ser aliadas para trazer cor e charme ao projeto, além de ressaltar a beleza dos cantinhos preferidos.

Segundo a profissional, outro benefício de estar em contato com as flores é que elas proporcionam calma e reduzem o estresse dos moradores. “Além disso, elas melhoram a qualidade do ar por serem excelentes umidificadores naturais do ambiente”, diz.

Em meio a tantas cores, espécies e tamanhos, escolher quais são as ideais para compor a decoração pode ser uma tarefa um pouco complicada. Por isso, a designer florista deu quatro dicas simples para te ajudar a implementar as flores na decoração da casa.

1- Cuide bem das flores

De que adianta ter flores no apartamento se elas não estão bem cuidadas? Para que elas fiquem com a aparência bonita por mais tempo, Diennis diz que é preciso trocar a água a cada dois dias e, se conseguir, cortar as pontinhas das hastes na diagonal. “Mantenha as flores em local arejado, longe da luz direta do sol”, aconselha.

2- Priorize a porta de entrada

Que tal fazer com que os moradores ou as visitas se sintam acolhidas desde a chegada? Aposte em um arranjo no aparador perto da porta de entrada. Segundo Diennis, é uma ótima maneira de dar as boas-vindas. “Para a entrada recomendo um arranjo alto só de folhagens”, indica.

3- Mesas floridas

Para Diennis, mesas de centro e mesas de jantar são ótimos locais para abrigar flores. Na mesa de centro ela recomenda um arranjo em vaso tipo aquário . Na mesa de jantar, ela considera que usar garrafinhas recicladas com até duas hastes de flores em cada caem bem. Para esse cantinho, ela indica as gérberas. “Só observe a altura das flores para não atrapalhar a visão de quem está sentado durante as refeições”, aconselha.

4- Não se esqueça do lavabo

A designer explica que, ao pensar na decoração da casa, muitas pessoas acabam esquecendo que o lavabo merece atenção. Além de deixar o lugar charmoso, as flores contribuem para mantê-lo cheiroso. “Coloque nem que seja uma única haste em um solitário ou em uma garrafinha de leite de coco, por exemplo. Uma orquídea é excelente para esse espaço”.