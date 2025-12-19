Casa dos artistas recebe visita de Sylvia Massari no Retiro dos Artistas: ‘Carinho’

Íris Bruzzi, 90 anos de idade, recebeu a visita da atriz Sylvia Massari, 78 anos, no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, nesta semana. “Com a querida Iris Bruzzi numa tarde inesquecível no Retiro dos Artistas”, escreveu Sylvia, que neste ano se dedicou ao trabalho no musical Chatô e os Diários Associados – 100 Anos de Paixão.