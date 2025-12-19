Entretenimento
Casa dos artistas recebe visita de Sylvia Massari no Retiro dos Artistas: ‘Carinho’
Íris Bruzzi, 90 anos de idade, recebeu a visita da atriz Sylvia Massari, 78 anos, no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, nesta semana. “Com a querida Iris Bruzzi numa tarde inesquecível no Retiro dos Artistas”, escreveu Sylvia, que neste ano se dedicou ao trabalho no musical Chatô e os Diários Associados – 100 Anos de Paixão.
VÍDEO | Tentativa de assalto termina em queda de moto e confusão entre suspeitos
Um vídeo que circula em aplicativos de mensagens mostra uma tentativa de assalto que acabou frustrada após os suspeitos caírem...
Confira o funcionamento da Ales no final deste mês e em janeiro
A Assembleia Legislativa (Ales) publicou, nesta sexta-feira (19), o Ato 6.904/2025, disciplinando o seu funcionamento no final deste mês e...
Delegacia de Mantenópolis prende espanhol suspeito de tráfico de drogas
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Mantenópolis, prendeu, nessa quinta-feira (18),...
Governo do Estado entrega Prêmio Melhores do Esporte Capixaba 2025
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), realizou, na noite desta quinta-feira (18), a...
Influencer revela fetiche em Papai Noel e viraliza nas redes sociais
Uma influenciadora de conteúdo adulto revelou que tem fetiche no personagem do Papai Noel e despertou reações na web Entre...
Jaguaré | Marcos Guerra apresenta investimentos, avanços e anuncia abono salarial de mais de R$ 10 mil
Jaguaré segue em ritmo acelerado de desenvolvimento. Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (19), no Gabinete da...
FA 1434 / 13 DE DEZEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1433 / 06 DE DEZEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Câmara de São Mateus aprova aumento no número de vereadores
A Câmara Municipal de São Mateus aprovou, na noite desta quinta-feira (18), em sessão extraordinária, o aumento do número de...
Homem é assassinado com 13 tiros em bairro de São Mateus
Um homem de 29 anos, identificado como Vitor Alves, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (17), no bairro...
Balneário de Guriri terá “Praia Acessível” a partir deste sábado (20)
A Prefeitura de São Mateus inaugura, no próximo dia 20 de dezembro, mais uma edição do Projeto Praia Acessível, iniciativa...
Regional
Corpo em decomposição é encontrado em lavoura de café no Norte do ES
Um corpo em estado de decomposição foi encontrado na manhã da última terça-feira (16) em uma plantação de café, na...
Vizinhos são mortos durante ataque a tiros no Norte do ES
Dois jovens, de 17 e 19 anos, foram assassinados a tiros na madrugada desta quarta-feira (17), no distrito de Cristal...
Acidente entre motos mata duas pessoas e deixa três feridas no Noroeste do ES
Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um grave acidente envolvendo duas motocicletas na tarde desta terça-feira (16),...
Estadual
PAV de Laranja da Terra ficará fechado para mudança a partir de quarta-feira (24)
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) informa aos condutores e proprietários de veículo de Laranja da Terra...
Sejus lança novo canal virtual de atendimento do sistema prisional capixaba
Informações e serviços relacionados ao sistema prisional do Espírito Santo poderão ser acessados com mais facilidade a partir desta sexta-feira...
Disque Denúncia 181 passa a receber denúncias por WhatsApp
A revolução tecnológica na Segurança Pública Capixaba chegou ao Disque Denúncia 181 do Espírito Santo, o canal de denúncias anônimas...
Nacional
“Dor violenta” | Mulher é atacada por capivara e tem parte de nádega arrancada
Psicóloga foi mordida no abdômen, braço e nádegas durante mergulho na Lagoinha do Leste, em Florianópolis Uma mulher de...
VÍDEO | Ex-travesti que se tornou pastor chama atenção nas redes com antes e depois
Um vídeo publicado nas redes sociais tem repercutido ao mostrar o antes e depois de Cleiton Lima, que hoje atua...
Homem ataca e rasga cabeça de mulher durante festa de 1 ano do filho
Polícia investiga Gustavo Cunha de Oliveira, que pode estar escondido em Sobradinho, cidade natal do suspeito Na madrugada desta segunda-feira...
Policial
PCES e PMES cumprem mandado de prisão por homicídio em Ecoporanga
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco e da...
PCES prende suspeito de falsidade ideológica e furto com abuso de confiança em Guarapari
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, realizou, nessa...
Polícia Civil prende suspeito de aliciar crianças para envio de conteúdo sexual
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 13ª Delegacia Regional, da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão,...
ENTRETENIMENTO
Thais Carla recebe elogios na web após perder 75 kg: ‘Pq ela vai ficar muito linda!’
Thais Carla, de 34 anos, mostrou nesta sexta-feira (19), o corpo após perder cerca de 75 kg. Em um vídeo...
Bella Longuinho mostra resultado de procedimento estético nos glúteos
Bella Longuinho, de 23 anos, exibiu nesta quinta-feira (18), o resultado de um procedimento estético nos glúteos. A influenciadora aplicou...
Grávida, Mariana Rios encanta ao mostrar decoração de Natal de sua casa: ‘Eu amo’
A atriz e apresentadora Mariana Rios, de 40 anos, mostrou nas redes sociais, na noite de quarta-feira (17), detalhes de...
POLÍTICA
História da moto: exposição abre neste sábado (20), na Ales
A Exposição Itinerante do Museu da História da Moto, no pilotis da Assembleia Legislativa (Ales), vai abrir no próximo sábado...
Concurso Polícia Legislativa: informações para o dia da prova
O segundo dia de provas do Concurso 2025 da Assembleia Legislativa (Ales) será neste domingo (21). Desta vez, Vitória, Cachoeiro...
Esportes
Corinthians e Vasco empatam no primeiro jogo da final da Copa do Brasil
O primeiro capítulo da decisão da Copa do Brasil de 2025 terminou sem gols. Em partida disputada na Neo Química...
PSG vence o Flamengo nos pênaltis e conquista o Intercontinental
O PSG venceu o Flamengo no Intercontinental e foi campeão do Intercontinental pela primeira vez na história O Flamengo bem...
Vasco e Corinthians vão decidir o título da Copa do Brasil
Os dois times superaram, nos pênaltis, Cruzeiro e Fluminense, respectivamente, em jogos que ocorreram no domingo A Copa do Brasil...
