Casa de Vidro colocará quatro pessoas no “BBB 20”

Na última quarta-feira (29), Tiago Leifert anunciou que a Casa de Vidro do “BBB 20” será composta apenas por anônimos. Ele também adiantou que dois homens e duas mulheres do pré-jogo entrarão no reality.

A Casa ficará no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os nomes dos novos candidatos a entrar no ” BBB 20 ” serão revelados em breve.

A Casa de Vidro é uma extensão do confinamento e já foi usada em outras edições. Os participantes mais votados devem entrar no ” BBB 20 ” na próxima terça-feira (04).