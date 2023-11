Reprodução/Marcelo Soubhia, Agencia Fotosite Casa de Criadores retorna ao Centro Cultural São Paulo





A Casa de Criadores anuncia a Edição 53 no Centro Cultural São Paulo (CCSP) que será realizada nos dias 5 a 10 de dezembro. O evento é uma realização da Prefeitura de São Paulo e da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, que possui uma programação artística cheia de novidades e com o melhor da moda, arte e design emergente.

Ao longo da semana, nas salas Ademar Guerra e Adoniran Barbosa, a CdC realizará 29 desfiles que proporcionarão ao público a oportunidade de testemunhar a moda como linguagem de comportamento contemporâneo, além de divulgar as últimas tendências e inovações no mercado brasileiro.

Nesta edição, pela primeira vez, teremos o desfile da marca Herchcovitch; Alexandre, em apresentação no dia 5 de dezembro na sala Flávio de Carvalho, do CCSP. Também estreiam as marcas ‘a neoutopia’, ACZAN, Dystopic, KRIXINA, Mateos Quadros, Patrícia Kamayurá, Ruma (das estilistas Helena Malditta e Rubi Ocean, participantes do Drag Race Brasil) e Visén + Kabila Aruanda, e o estilista Le Benites.

Cada desfile na Casa de Criadores é uma narrativa única: a moda transcende o simples ato de vestir-se, como uma linguagem poderosa que comunica ideias, desafia convenções e reflete questões na sociedade. Com isso, a CdC destaca o inspirador Projeto Moda Inclusiva, desfile com roupas utilitárias, práticas, com informação de moda, e projetadas especialmente para PCDs. O Projeto Moda Inclusiva na CdC promove uma industria mais inclusiva, onde a criatividade se une à acessibilidade para dar origem a uma experiência universal. Aém disso, o desfile contará com um serviço de audiodescrição, proporcionando uma experiência completa para todos os convidados. Outro confirmado na programação é o desfile Jeans – 150 anos no Brasil, uma parceria da Santista com a Lycra em homenagem à história do jeans no país.

Reconhecida por sua abordagem inclusiva e inovadora, a CdC tem se destacado como um catalisador essencial para a próxima geração de criativos no Brasil. E, como parte de sua missão social, o evento proporcionará oficinas de costura ministradas por três estilistas da CdC, entre os dias 5 e 9. Essas atividades serão destinadas a uma turma de 25 pessoas em situação de vulnerabilidade social, proporcionando-lhes oportunidades de aprendizado e capacitação profissional.

A Casa dos Criadores também oferece uma agenda diversificada, aberta ao público, que inclui a exposição “A Linha Longa” que celebra a criatividade em todas as suas formas, com curadoria de Guilherme Teixeira. Na sala Flávio de Carvalho, de 7 a 18 de dezembro, instalações artísticas de 13 marcas e criativos provocarão uma experiência única aos visitantes do espaço. A iniciativa aproxima o público do universo inspirador e cheio de nuances do mundo da moda, com performances que irão agitar o público.

Programação:

Data Desfiles: De 05/12 a 10/12, somente com convite

Data Oficinas: De 05/12 a 09/12, somente alunos inscritos

Data Shows: De 06/12 a 10/12, aberto ao público, convites na bilheteria no site do CCSP e presencial (datas da liberação de convites ainda serão divulgadas)

Data Exposições: De 07/12 a 18/12, aberto ao público

Local: Centro Cultural São Paulo (CCSP) – Rua Vergueiro, 1000, Paraíso, São Paulo – SP









Fonte: Mulher