Divulgação Casa de Criadores anuncia programação completa da 53ª edição que ocorrerá no CCSP

A Casa de Criadores, plataforma de apoio aos mais diversos talentos criativos, chega à 53ª edição, que acontecerá a partir do dia 5 de dezembro no Centro Cultural São Paulo (CCSP), no bairro do Paraíso. A CdC contará com 29 desfiles, performances, exposições, fashion filmes, shows gratuitos, e nesta temporada apresenta 10 marcas estreantes em um total de 46 apresentações autorais.

Esta edição amplia os olhares, ressignifica e transforma marcas e pessoas que desenvolvem um trabalho manual, artístico e único. A CdC contempla a arte em todas as formas e olhares, por isso o evento proporciona aos novos talentos diferentes possibilidades para expor suas demonstrações artísticas durante a temporada, com exposições, performances e fashion filmes. O evento conta ainda com seis shows exclusivos e gratuitos que serão anunciados em 30/11, trazendo o melhor da música popular brasileira e talentos emergentes.

Para dar protagonismo a novas grifes e artistas, a CdC traz um line up repleto de autenticidade e diversidade cultural e, entre os destaques, estão as grifes estreantes na CdC: Herchcovitch; Alexandre, ‘ a neoutopia ‘, ACZAN, Dystopic, KRIXINA, Mateos Quadros, Patrícia Kamayurá, Ruma (das estilistas Helena Malditta e Rubi Ocean, participantes do Drag Race Brasil) e Visén + Kabila Aruanda. O evento também marca a volta do estilista Le Benites.

“Estamos empolgados para realizar mais uma edição da Casa De Criadores. São 26 anos inovando e abrindo portas ao novo protagonismo que busca nos trabalhos manuais uma forma de expandir a cultura. As exposições, desfiles e as performances que serão realizadas no CCSP mostrarão a pluralidade cultural de um país magnífico e emblemático como o Brasil”, comenta André Hidalgo, idealizador da Casa De Criadores.

Os desfiles da Casa De Criadores ocorrem de 5 a 10 de dezembro e suas exposições permanecem até 14 de dezembro, encerrando mais uma temporada de sucesso. Confira a programação completa abaixo:

5/12

Desfile – Piso Flávio de Carvalho: 11h30

Herchcovitch; Alexandre

Oficina de Criadores – Espaço Missão: 14h30 às 18h

Aula inaugural com Alexandre dos Anjos, Jorge Feitosa e Vicenta Perrotta

Show – Sala Adoniran Barbosa: 19h

6/12

Oficina de Criadores – Espaço Missão: 10h às 13h

Aula Transmutação Têxtil — Vicenta Perrotta

Oficina de Criadores – Espaço Missão: 14h às 18h

Aula Sulanca: Têxtil – Moda – Vestuário — Jorge Feitosa

Desfile – Sala Adoniran Barbosa: 17h30

Visén + Kabila Aruanda – Projeto Lab

Volat – Projeto Lab

Desfile – Espaço Cênico Ademar Guerra: 18h30

SOUJE

Guma Joana

Desfile – Espaço Cênico Ademar Guerra: 19h30

Moda Inclusiva

Show – Sala Adoniran Barbosa: 21h

7/12

Oficina de Criadores – Espaço Missão: 10h às 13h

Aula Transmutação Têxtil – Vicenta Perrotta

Oficina de Criadores – Espaço Missão: 14h às 18h

Aula Design e Criação – Alexandre dos Anjos

Desfile – Sala Adoniran Barbosa: 17h

Nalimo

Desfile – Espaço Cênico Ademar Guerra: 18h30

Woolmay Mayden (Fashion Filme)

Dystopic [Rato Distópico]

SUKEBAN

Desfile – Espaço Cênico Ademar Guerra: 19h30

UMS 458 – LL

Ken-gá

Jorge Feitosa

Exposição: A Linha Longa – Piso: Flávio de Carvalho – 20h

Curadoria: Guilherme Teixeira, Eduardo Araújo e Alzira Incendiária

Alexandre dos Anjos

COZONOSAN

Dellum

Felipe Caprestano

Ken-gá

LARA

Liga Lab

PEDRA

Plataforma Açu

RIDDIM Clothing

Studio Ellias Kaleb

Vicenta Perrotta

Xyboiá

Show – Sala Adoniran Barbosa: 21h

8/12

Oficina de Criadores – Espaço Missão: 10h às 13h

Aula Transmutação Têxtil – Vicenta Perrotta

Oficina de Criadores – Espaço Missão: 14h às 18h

Aula Sulanca: Têxtil – Moda – Vestuário — Jorge Feitosa

Desfile – Sala Adoniran Barbosa: 17h

Mateos Quadros – Projeto Lab

ACZAN – Projeto Lab

Desfile – Espaço Cênico Ademar Guerra: 18h

Cynthia Mariah

NotEqual

Desfile – Espaço Cênico Ademar Guerra: 19h

Berimbau Brasil (Fashion Filme)

Ruma, por Helena Malditta e Rubi Ocean

Vittor Sinistra

Exposição – Piso Flávio de Carvalho: 20h

Performance Procissão da Xyboia

Show – Sala Adoniran Barbosa: 21h

9/12

Oficina de Criadores – Espaço Missão: 10h às 13h

Aula Transmutação Têxtil – Vicenta Perrotta

Oficina de Criadores – Espaço Missão: 14h às 18h

Aula Design e Criação – Alexandre dos Anjos

Desfile – Sala Adoniran Barbosa: 17h

‘a neoutopia’ – Projeto Lab (Fashion Filme)

SHERIDA – Projeto Lab

Desfile – Espaço Cênico Ademar Guerra: 18h

Estúdio Traça (Fashion Filme)

Tradição e Revolução – Jeans 50 anos no Brasil, por Santista + Lycra

Le Benites

Desfile – Espaço Cênico Ademar Guerra: 19h

Rober Dognani

Exposição – Piso Flávio de Carvalho: 20h

Performance PEDRA

Show – Sala Adoniran Barbosa: 21h

10/12

Desfile – Sala Adoniran Barbosa: 16h

Ateliê Vou Assim + Luä Ayo Ayana

Desfile – Espaço Cênico Ademar Guerra: 17h

KRIXINA

Patricia Kamayurá

Leandro Castro

Desfile – Espaço Cênico Ademar Guerra: 18h

Fkawallyspunkculture (Fashion Filme)

Priscilla Silva

Yebo

Exposição – Piso Flávio de Carvalho: 19h

Performance Studio Ellias Kaleb

Show – Sala Adoniran Barbosa: 20h

SERVIÇO

Evento: Casa de Criadores 53ª Edição

Data Desfiles: De 5/12 a 10/12, somente com convite

Data Oficinas: De 5/12 a 09/12, somente alunos inscritos

Data Shows: De 6/12 a 10/12, aberto ao público, convites na bilheteria no site do CCSP e presencial (datas da liberação de convites ainda serão divulgadas)

Data Exposições: De 7/12 a 14/12, aberto ao público

Local: Centro Cultural São Paulo (CCSP) — Rua Vergueiro, 1000, Liberdade – , São Paulo – SP (Conectado ao Metrô Vergueiro).

Fonte: Mulher