Casa de candidata a prefeita em município de Mato Grosso do Sul é alvo de tiros

Reprodução / Redes Sociais Fabiana Silveira Galvão, vereadora e candidata a prefeita de Ribas do Rio Pardo

A vereadora e candidata à prefeitura Fabiana Silveira Galvão (MDB), de Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, teve a residência alvejada por tiros na noite desta terça-feira (10). No momento em que o crime aconteceu, ela estava dentro de casa. As informações são do G1.

Os tiros teriam sido disparados pelo passageiro do banco da frente de um automóvel que estacionou diante da residência.

O portão da garagem, o teto e o vidro traseiro do carro da candidata foram atingidos pelos projéteis.

O caso foi registrado como ameaçada de disparo de arma de fogo . O automóvel e os suspeitos ainda não foram localizados pela polícia.