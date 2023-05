Casa da Música Sônia Cabral recebe oficinas gratuitas de cenografia e figurino entre os meses de junho e agosto

Entre os meses de junho e agosto, serão oferecidas duas oficinas gratuitas sobre cenografia e figurino para teatro, na Casa da Música Sônia Cabral, em Vitória. Com foco em sustentabilidade, cultura e educação, as duas formações vão trabalhar com materiais de baixo custo e produtos recicláveis, possibilitando geração de emprego, renda e bem-estar.

Serão 50 vagas para a oficina de cenografia com materiais de baixo custo, que terá carga horária total de 32 horas e será realizada sempre às terças-feiras, entre 13 de junho e 1º de agosto. Também com 50 vagas e a mesma carga horária, a oficina de figurino com materiais recicláveis será realizada sempre às quintas-feiras, entre 8 de junho e 27 de julho.

As inscrições já podem ser feitas pela plataforma Sympla (confira os links abaixo), e ficam abertas até todas as vagas serem preenchidas.

Realizadas com apoio da Secretaria da Cultura (Secult) e patrocínio da ES Gás, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, as ações são contrapartida social do projeto Circuito Nacional de Teatro no Espírito Santo.

Ministrada pelo professor Dudu Guimarães, a oficina de cenografia pretende conduzir o participante a pensar, pesquisar e buscar possibilidades para a escolha e definição do uso de materiais recicláveis ou de baixo custo para a construção de qualquer tipo de cenografia para teatro e outros afins.

Já a oficina de figurino, com Thila Lenk, tem como objetivo desenvolver olhares para a criação de peças para artes cênicas, cinema e outras produções culturais. Os participantes estudam diferentes materiais e tecidos, cores e texturas, entram em contato com técnicas de costura e exercitam a produção da vestimenta adequada para cada produto cultural.

Serviço:

Oficina de Cenografia

Quando: de 13/06 a 1º/08 (sempre às terças-feiras)

Horário: das 13h às 17h

Local: Casa da Música Sônia Cabral, Praça João Clímaco, Centro, Vitória

Vagas: 50

Classificação: 18 anos

Inscrição gratuita neste link.

Oficina de Figurino

Quando: de 15/06 a 03/08 (sempre às quintas-feiras)

Horário: das 13h às 17h

Local: Casa da Música Sônia Cabral, Praça João Clímaco, Centro, Vitória

Vagas: 50

Classificação: 18 anos

Inscrição gratuita neste link.

Deficientes auditivos: as oficinas serão acompanhadas, sempre que necessário, por intérprete de Libras.

Deficientes visuais: as oficinas são naturalmente acessíveis para pessoas com deficiência visual, por se tratar de conteúdo oral. Haverá um áudio de descrição do ambiente e as oficinas também contarão, sempre que necessário, com assistentes especializados no atendimento a jovens com deficiência visual.

Mais informações pelo telefone (27) 2142-5350 ou no site wbproducoes.com.

