Casa Branca derruba objeto não identificado no Alasca

Alan Santos/PR Determinação partiu do presidente dos EUA, Joe Biden

A Força Aérea dos Estados Unidos abateu um objeto não identificado que sobrevoava o Alasca no começo da tarde desta sexta-feira (10). A informação foi confirmada pela Casa Branca.

Segundo o governo norte-americano, o objeto estava sobrevoando em uma área que de trânsito de aeronaves civis e poderia provocar um acidente aeronáutico. A Casa Branca informou que a determinação do abate partiu do presidente dos EUA, Joe Biden.

“O Departamento de Defesa estava rastreando um objeto de alta altitude sobre o espaço aéreo do Alasca nas últimas 24 horas”, disse John Kirby, coordenador do Conselho de Segurança Nacional.

Não há informações sobre quem lançou o objeto, mas haverá uma investigação para saber a ligação entre ele e o balão chinês abatido no último sábado (4). OS EUA também devem apurar o uso militar do equipamento.

Segundo o Pentágono, o objeto é menor que o balão chinês e seguia sentido o Polo Ártico.

Balão abatido

No sábado, os Estados Unidos abateram um balão que sobrevoava uma área militar americana. A Casa Branca acusou a China de espionagem e cancelou a viagem do secretário de Estado, Antony Blinken, ao país.

O Departamento de Estado informou que o veículo possuía antenas capazes de interceptar sinais de comunicação. A instituição destacou que o balão foi identificado por aviões do modelo U-2, e que o objeto voador não tripulado contava com painéis solares capazes de gerar energia necessária para operar múltiplos sensores de coleta de inteligência.

Também foi informado que o veículo e todas as ferramentas que ele continha não eram compatíveis com balões meteorológicos, como afirmou o governo da China. Foi levantada ainda a suspeita de que a fabricante do balão tenha relações com os militares chineses, e que o veículo pertencia a uma frota desenvolvida para realizar operações de vigilância.

Fonte: IG Mundo