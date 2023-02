Cartórios do Espírito Santo começam a emitir carteiras de identidade

A partir desta terça-feira (1º), os cartórios do Espírito Santo poderão emitir carteiras de identidade. A ação faz parte de um convênio firmado entre a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC), com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) e o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg/ES).

A iniciativa tem o objetivo de facilitar ao cidadão capixaba o acesso ao serviço da carteira de identidade. Os principais benefícios são: facilitar a renovação ou 1ª via da carteira de identidade aos usuários dos serviços cartorários e acesso ao serviço em mais locais para população em geral. O cartório será responsável por todo o procedimento de atendimento à população, o restante do processo continua interno da SPTC.

A perita Oficial Criminal, Juliana Arósio Sales, do gabinete da Superintendência de Polícia Técnico Científica (SPTC), falou sobre a importância deste convênio.

“A população será beneficiada com a facilidade de poder renovar ou emitir 1ª via do documento quando já estiver utilizando o serviço de algum dos cartórios conveniados, centralizando diversos serviços num mesmo lugar, poupando tempo e deslocamentos, ou ainda, que não seja usuária do serviço do cartório diretamente, poderá acessar o serviço de forma mais capilarizada. Com esta maior capilaridade e melhor aproveitamento de mão de obra, espera-se que a população consiga agendar o serviço em menos tempo e consequentemente receber o documento de forma mais ágil e eficiente”, conta.

Atualmente, a SPTC conta com 78 postos de identificação no Estado todo e a partir desta terça-feira (1º), 12 cartórios iniciam também o atendimento à população. Os cartórios cobram uma taxa de conveniência de aproximadamente R$ 40,00 para realizar o atendimento.

Cartórios

VITÓRIA

Cartório de Registro Civil, Tabelionato e Pessoas Jurídicas da Primeira Zona de Vitória

Endereço: Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 555 – Santa Lúcia

Telefone: (27) 2124-9500 e (27) 9 8115-6454

Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Goiabeiras de Vitória

Endereço: Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 1.850, Loja 8 – Jardim da Penha

Telefone: (27) 3019-0049 e (27) 9 9247-4844

SERRA

Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Serra

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 354 – Centro

Telefone: (27) 3251-1205, (27) 3251-1915 e (27) 9 9904-7193

Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Carapina de Serra

Endereço: Avenida Civit, nº 1.265 – Parque Residencial Laranjeiras

Telefone: (27) 3180-0760 e (27) 9 9923-3534

VILA VELHA

Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Barra do Jucu de Vila Velha

Endereço: Rodovia do Sol, nº 06, km 15 Sul – Riviera da Barra

Telefone: (27) 3260-1104, (27) 3260-1060 e (27) 9 9296-2262

Cartório de Registro Civil e Tabelionato de São Torquato de Vila Velha

Endereço: Avenida Carlos Lindenberg, nº 6.231, Loja 1 – Cobilândia

Telefone: (27) 3369-5576, (27) 3369-5714 e (27) 9 9525-8469

CARIACICA

Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Cariacica

Endereço: Rua Manoel Joaquim Dos Santos, nº 80 – Itacibá

Telefone: (27) 3336-4693 e (27) 9 8875-1696

Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Campo Grande de Cariacica

Endereço: Avenida Campo Grande, nº 432 – Campo Grande

Telefone: (27) 3551-2074, (27) 3441-2046 e (27) 9 9667-2046

SÃO MATEUS

Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Itauninhas de São Mateus

Endereço: Rua Wallas Batista De Oliveira, sem nº – Santa Maria

Telefone: (27) 9 9984-0068

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Cachoeiro de Itapemirim

Endereço: Avenida Jones Dos Santos Neves, nº 253, Santo Antônio

Telefone: (28) 3522-9896

ALEGRE

Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Alegre

Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, nº 97 – Centro

Telefone: (28) 3552-2350, (27) 3552-2626 e (27) 9 9946-0036

IÚNA

Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Iúna

Endereço: Rua Galaor Rios, nº 42 – Centro

Telefone: (28) 9 9999- 9780

Texto: Matheus Zardini

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – [email protected]



Informações à Imprensa:

Matheus Zardini / Olga Samara

(27) 3636-1574 / (27) 99297-8693 / (27) 3636-1536 / (27) 99846-1111

[email protected]

Fonte: Polícia Civil ES