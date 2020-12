Cartões de Natal: ideias criativas para presentear gastando pouco

Reprodução: Alto Astral Cartes de Natal: ideias criativas para presentear gastando pouco

Além da simbologia religiosa do Natal , demonstrar afeto por quem você ama por meio de presentes também é uma das principais tradições da época. Entretanto, isso não precisa acontecer apenas com bens materiais. Cartões de Natal cheios de criatividade e carinho podem ser uma ótima maneira de presentear, principalmente de última hora – e ainda se divertir. Confira algumas opções criativas e econômicas para fazer o seu!

7 ideias de cartões de Natal para fazer em casa

Botões

Sabe aqueles botões perdidos que caíram de alguma roupa e você nunca soube o que fazer com eles? Chegou a hora de aproveitar esses materiais para criar um cartão de Natal cheio de charme e delicadeza. Vale apostar na ideia para criar guirlandas , árvores ou o que a sua imaginação permitir.

Feltro

O feltro é outra opção que, apesar de simples, traz uma textura diferente ao cartão de Natal, fazendo toda a diferença no resultado final. Basta cortar o material no formato que desejar e completar a lembrancinha com outros adornos e uma mensagem carinhosa.

Fitas

Uma das ideias mais simples e delicadas para criar o seu próprio cartão de Natal é utilizar fitas. Para fugir do óbvio, você pode substituir o tradicional laço natalino pelo formato de uma árvore , por exemplo. Basta colar o material com pequenos “pinguinhos” de cola em formato “zig-zag” e seu cartão ficará lindo.

Anéis de latinhas

Além de muito criativa, essa opção é sustentável e possibilita um caminho mais consciente para o lixo gerado pelas latinhas de alumínio. A dica é apostar nos anéis, utilizados para fechar os recipientes, como fivelas para o cinto do Papai Noel. Depois, é só utilizar a sua criação como um cartão de Natal, etiqueta para os presentes ou até mesmo enfeite para a árvore de casa.

Papel estampado

Os papéis estampados são os melhores amigos de quem não possui muitas habilidades manuais e quer criar uma lembrança personalizada neste Natal. Isso porque qualquer produção utilizando o material fica uma graça e, com certeza, irá surpreender quem for receber.

Cola glitter

Um toque de glitter nunca é demais, certo? Ainda mais no Natal, quando os brilhos representam toda a magia da época. Essa opção de cartão pode ser feita rapidamente e, nem por isso, tem um resultado menos interessante… Pelo contrário. E você ainda pode incluir as crianças no momento de criar.

Palito de sorvete

As fitas aparecem em outra opção de cartão de Natal. Nesse caso, vale complementar o design com um palito de picolé, que representa o tronco da árvore. Assim como os anéis de latinha, essa é uma alternativa sustentável e ecológica para a celebração. Aproveite!

