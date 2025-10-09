Cartões Banescard Visa dão 8,8 pontos/dólar em compras feitas no próximo dia 15

O Banestes celebra seus 88 anos no próximo dia 15 de outubro e anuncia uma grande oferta: todas as compras feitas no crédito com os cartões Banescard Visa terão pontuação bonificada de 8,8 pontos por dólar gasto. A promoção é válida das 0h às 23h59 do dia 15 de outubro e se aplica a clientes que se cadastrarem na campanha, também no dia 15, conforme as regras detalhadas abaixo.

A bonificação será válida para as quatro categorias do Banescard Visa: Classic, Gold, Platinum e Infinite. Essa é uma oportunidade inédita e imperdível para os clientes.

Atualmente, a maior pontuação é a do cartão da categoria Infinite, que corresponde a 2,7 pontos por dólar gasto. A pontuação tradicional da categoria Classic, o cartão de entrada da família Banescard Visa, é de 1,2 pontos por dólar gasto. Ou seja, no dia 15, os clientes Classic terão até sete vezes mais pontuação nas transações realizadas na função crédito.

Vale ressaltar que, para receber a pontuação bonificada, o cliente deve fazer um cadastro no dia 15/10/25, com acesso disponível pelo App em: Cartões > Programa de Fidelidade > Resgatar Pontos > Campanhas. Clientes da categoria Classic precisam fazer adesão ao Programa de Fidelidade para começar a pontuar. Para isso, basta acessar o App e solicitar a adesão.

Os clientes do Banestes têm uma série de opções e de benefícios para a utilização dos pontos acumulados pelas compras com os cartões de crédito Banescard Visa. Os pontos podem ser trocados por milhas, passagens aéreas ou milhares de produtos do Programa de Fidelidade, além de serem usados para pagar contas e compras em estabelecimentos físicos.

Para conhecer todas as vantagens e possibilidades de uso dos pontos no Programa de Fidelidade, acesse: https://www.banestesfidelidade.com.br/banescard.

Confira abaixo as regras e mais detalhes da bonificação dos 88 anos do Banestes:

Cartões Banescard Visa – dia 15/10/2025:

Pontuação bonificada de 8,8 pontos/dólar.

Compras no crédito das 0h às 23h59 do dia 15/10/2025.

Válido para todos os cartões Banescard Visa: Classic, Gold, Platinum e Infinite.

Necessário se cadastrar no dia 15/10/2025 no menu “Campanhas” disponível pelo App em Cartões > Programa de Fidelidade > Resgatar Pontos.

Os pontos só serão liberados após o pagamento da fatura.

Em caso de cancelamento de compra, os pontos serão estornados.

A pontuação bonificada estará disponível para uso em até dois meses.

Informações completas sobre as ofertas em comemoração aos 88 anos do Banestes estão disponíveis em https://www.banestes.com.br/informes/2025/2025_09_24.html

