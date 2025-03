Cartões Banescard Visa comemoram três anos de aniversário com anúncio de vantagens promocionais para os clientes

A família de cartões Banescard Visa, do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), está completando três anos desde a sua data de lançamento. A parceria com a Visa viabilizou a criação de uma nova família de cartões, incluindo o Infinite, o que representou uma grande melhoria na experiência dos clientes Banestes. Os cartões Banescard com a bandeira Visa foram lançados oficialmente em abril de 2022 e passaram a ser aceitos no Brasil e ao redor do mundo inteiro.

Para celebrar os três anos de sucesso dos cartões Banescard Visa Classic, Gold, Platinum e Infinite, o Banestes anuncia uma campanha exclusiva para os clientes, com uma série de vantagens e com duração até o final do mês de abril.

Neste ano há duas novidades: a possibilidade de ganhar pontos no Programa de Fidelidade Banescard Visa – quem cadastrar o cartão Banescard Visa no Google Pay pode receber um bônus de 3.000 pontos; e a nova dinâmica de pontuação com a Dotz – o cliente que comprar com o Banescard Visa nos supermercados Carone vai levar o triplo de pontos.

Haverá também bonificação para os clientes que transferirem pontos para os parceiros do banco, que são os programas de pontuação das companhias aéreas LATAM, Gol e Azul.

Além disso, serão oferecidas aos clientes condições especiais no resgate de produtos disponíveis no Programa de Fidelidade Banescard Visa, cujo acesso pode ser feito pelo aplicativo Banestes (menu Cartão > Programa de Fidelidade) ou diretamente pelo sitewww.banestesfidelidade.com.br/banescard.

Para participar, os clientes Banestes deverão ficar atentos às condições especiais e especificações de cada ação promocional.

Confira as regras e mais detalhes abaixo:

Resgate de produtos:

Acesso pelo App Banestes em Cartões > Programa de Fidelidade > Resgatar Pontos ou pelo site www.banestesfidelidade.com.br/banescard.

De 31/03 a 06/04 Ofertas por até 6.000 pontos. Eletrônicos e informática com até 60% de desconto. Tramontina com até 50% de desconto.

07 a 13/04 Utilidades domésticas com até 70% de desconto. Electrolux com até 40% de desconto. Polishop com frete grátis a partir de 8.472 pontos.

11/04 Passagens com tarifas reduzidas – Nacional e Internacional.

14 a 20/04 JBL com até 30% de desconto. Passagens com tarifas reduzidas. Época Cosméticos com frete grátis a partir de 6.479 pontos.

22 a 24/04 72h de frete grátis Casas Bahia.

22 a 27/04 Casa e décor com até 60% de desconto. Stanley com até 35% de desconto.

29 a 30/04 Passagens com tarifas reduzidas.



Google Pay – 01 a 30/04

Bonificação: 3.000 pontos para clientes que adicionarem o Banescard Visa ao Google Pay entre 01 e 30/04.

Outras condições: Ação válida da 0h de 01 de abril de 2025 às 23h59 de 30 de abril de 2025. Válido para novas adesões na carteira Google Pay. Não serão considerados clientes que já tinham cadastrado o Banescard Visa no Google Pay antes da campanha. A campanha é válida para titulares do cartão. É preciso estar cadastrado no Programa de Fidelidade Banescard Visa no período de 01 a 30/04 para receber a bonificação. É necessário fazer uma compra na função crédito a partir de R$ 30 pelo Google Pay no período de 01 a 30/04 para receber o bônus. Prazo para creditar o bônus de 3.000 pontos: até 30 dias após o fim da campanha. Clientes Banescard Visa Classic que ainda não fazem parte do Programa de Fidelidade Banescard Visa precisam realizar a adesão e depois se cadastrar no programa para participar da campanha. A adesão é feita pelo App Banestes: acessar Cartões > Programa de Fidelidade > Cadastre-se agora mesmo! Clientes Gold, Platinum e Infinite têm adesão automática, mas precisam estar cadastrados no Programa de Fidelidade Banescard Visa. Para realizar o cadastro no Programa de Fidelidade Banescard Visa pelo App Banestes: acessar Cartões > Programa de Fidelidade > Ler e aceitar os termos. Para realizar o cadastro no Programa de Fidelidade Banescard Visa pelo Site: acessar www.banestesfidelidade.com.br/banescard, clicar em “Cadastre-se” e preencher informações seguindo as instruções da tela.



Azul – 01 a 04/04

Bonificação: Cliente Azul: bônus de 50%. Assinante Clube Azul: bônus de 70%. Assinante Clube Azul com mais de 6 meses: bônus de +5%. Assinante Clube Azul dos planos Clube 1.000, Clube 2.000, Clube 3.000 e Clube 5.000 com mais de 12 meses: bônus de +10%. Assinante Clube Azul dos planos Clube 10.000 ou Clube 20.000 com mais de 12 meses: bônus de +20%.

Vigência da campanha: 01 a 04/04 (das 10h de 01/04 até 23h59 de 04/04).

Validade do bônus: 6 meses.

Limite de pontos por CPF: 300.000 (trezentos mil).

Prazo de crédito das milhas bônus: 15 dias úteis após o término da campanha.

É necessário realizar o cadastro previamente no site da campanha (disponível apenas durante a vigência da campanha): https://www.voeazul.com.br/br/pt/ofertas/banestes

Smiles – 07 a 10/04

Bonificação: Clientes Clube Smiles ou categoria Diamante: 80% de milhas bônus. Demais Clientes: 50% de milhas bônus.

Vigência da campanha: 07 a 10/04 (das 10h de 07/04 até 23h59 de 10/04).

Validade do bônus: 6 meses.

Limite de milhas bônus por CPF e Conta Família: 300.000.

Prazo de crédito das milhas bônus: até 30 dias após o término da campanha.

Campanha não cumulativa com outras que possam estar acontecendo na Smiles no mesmo período. Caso o cliente tenha realizado o cadastro em mais de uma campanha, irá receber a de maior bonificação.

É necessário realizar o cadastro previamente na página da campanha (disponível apenas durante a vigência da campanha): https://www.smiles.com.br/portal/promocoes/bancos-banestes-07-04-2025

LATAM Pass – 14 a 17/04

Bonificação: Até 35% de Bônus. 20% para todos as transferências. + 15% Participantes do Clube LATAM Pass. + 1.000 milhas para cliente Banestes que transferir pela primeira vez para o LATAM Pass.

Vigência da campanha: 14 a 17/04.

Validade do bônus: 24 meses dos pontos transferidos e dos pontos bonificados.

Limite de pontos por CPF: sem limite por CPF.

Prazo de crédito das milhas bônus: até 30 dias corridos.

Campanha não cumulativa com outra campanha.

É necessário realizar o cadastro previamente no site da campanha (disponível apenas durante a vigência da campanha): https://latampass.latam.com/pt_br/promocao/banestes-milhas-extras

Dotz – 29 e 30/04

O triplo de pontos Dotz nas compras feitas no Carone com Banescard Visa. Válido para compras realizadas com Banescard Visa, nas funções débito ou crédito, nos dias 29 e 30 de abril de 2025. Válido para todas as unidades do supermercado Carone.



Fonte: GOVERNO ES