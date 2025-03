Carteira de Identidade Nacional: veja como tirar o documento no ES

O documento de identificação digital que substitui RG á emitido no Espírito Santo desde o dia 11 de janeiro de 2024

A Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento de identificação digital que substitui o Registro Geral (RG) já é emitido no Espírito Santo desde o dia 11 de janeiro de 2024. Entretanto, muitos moradores ainda não emitiram essa documentação.

A principal novidade, em relação ao modelo anterior, é que o novo documento não tem mais o número do Registro Geral (RG), mas apenas o do Cadastro de Pessoa Física (CPF) como identificador, único e válido para todo o País.

Mesmo assim, vale ressaltar que não é necessário ter pressa. O RG é válido até o dia 1º de março de 2032.

Entretanto, a reportagem separou as principais informações e orientações para você que quer aderir ao novo modelo da carteira de identidade. Confira os questionamentos:

Como realizar os agendamentos?

É possível realizar agendamento online em 31 postos de identificação: Afonso Cláudio, Alegre, Anchieta, Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina. Domingos Martins, Guarapari, Irupi, Itapemirim e Iúna.

Outras cidades onde é possível agendar o atendimento de forma on-line são: Linhares, Marataízes, Muniz Freire, Nova Venécia, Pedro Canário, Piúma, São Gabriel da Palha, São Mateus, Serra (2 postos), Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha ( 2 postos) e Vitória (2 postos).

Quando as vagas são disponibilizadas?

As vagas são disponibilizadas todas as sextas-feiras, às 8h da manhã. A recomendação da Polícia Científica é que o cidadão acesse o sistema pouco antes desse horário para ter acesso às vagas disponibilizadas no dia.

Nos municípios onde o agendamento on-line ainda não está disponível, o agendamento é realizado pessoalmente em um dos postos de atendimento.

Quais são os documentos que precisam ser apresentados para a emissão da nova identidade?

São os mesmos documentos até então: o Número de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); certidão original ou cópia autenticada, conforme o estado civil; comprovante de residência e foto 3×4.

O cidadão pode acrescentar numerações de outros documentos, como Carteira de Trabalho, CNH ou cartão do SUS. Basta levar esses documentos para fazer a inserção.

Preciso levar uma foto 3×4?

Nos postos listados não é necessário levar foto 3 x 4, pois possuem coleta biométrica: Alegre; Anchieta; Aracruz; Barra de São Francisco; Cachoeiro de Itapemirim; Colatina; Domingos Martins; Faça Fácil – Cariacica; Fundão; Guarapari; Itapemirim; Jaguaré.

Também há coleta biométrica em: Linhares; Marataízes; Marechal Floriano; Montanha; Nova Venécia; Piúma; Santa Maria de Jetibá; São Gabriel da Palha; São Mateus; Serra (e no Detran); Venda Nova do Imigrante; Viana; Vila Velha; Vitória (Assembleia Legislativa, Casa do Cidadão e Central).

Nesses casos, a recomendação é não ir de camisa branca, para possibilitar uma fotografia com melhor contraste.

O que é a nova Carteira de Identidade Nacional?

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) é um documento confiável, seguro, disponível em formato físico ou digital e possui número único nacional, o CPF. Além disso, a CIN tem padrão, fluxo de emissão e de dados de identificação oficiais em todo o país. Desta forma, suspende o uso de informações divergentes na identificação do cidadão.