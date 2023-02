Cartão de Bolsonaro tem registro de vacina contra Covid, diz CGU

Marcos Corrêa/PR – 24.04.20 Jair Bolsonaro





O ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Vinicius Carvalho , disse nesta sexta-feira (17) que existe registro de vacinação contra a Covid-19 no cartão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele também relatou que o órgão apura se o cartão foi adultado para acrescentar o imunizante.

Em entrevista para a CNN Brasil, o ministro do governo Lula confirmou que há uma troca de ofícios entre o Ministério da Saúde e a CGU questionando se o ex-chefe do Executivo federal recebeu a vacina Janssen no dia 21 de julho de 2021, em São Paulo, período em que o país enfrentava uma grave crise sanitária.

“Esse registro existe. Pelo menos pelo que a gente sabe das informações. Se isso está em um ofício da CGU, a CGU não faz uma pergunta à toa. Se esse registro está em um ofício da CGU, eu não tenho como negar”, revelou para os jornalistas Raquel Landim e Felipe Moura Brasil.

Agora há uma investigação para saber se a informação foi adulterada. O ministro relatou que, por causa de uma denúncia realizada no ano passado, iniciou-se uma apuração sobre o caso no fim de dezembro.

“Se há anotações no cartão de vacina dele [Bolsonaro], do DataSUS, de que ele se vacinou e se houver uma inserção indevida de anotações sobre a vacina dele, seja no sentido de colocar informações de que ele se vacinou ou de retirar informações relativas à sua vacinação, nossa expectativa é que, com a apuração, a gente descubra se isso aconteceu”, relatou Vinicius.

Ministro já tinha indicado interesse em investigar o caso

O ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, disse em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo no início de fevereiro que achava “legítimo” o debate acerca do tema, lembrando que Bolsonaro alegou diversas vezes que não tomou a vacina contra a Covid-19.

“Há uma discussão quando se está diante de uma política pública de vacinação no meio de uma pandemia. As pessoas eram estimuladas ou desestimuladas a se vacinarem e isso gerava impacto no índice de contaminação, nas mortes. Em uma situação como essa, será que há interesse público numa carteira de vacinação de uma autoridade pública? A discussão é legítima e a decisão vai ser tomada pela área técnica da CGU”, esclareceu.





