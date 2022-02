Renata Prado Carta da Justiça traz paz interior e equilíbrio para nossas vidas

Quando pensamos no auxílio do tarot , é comum associarmos a simbologia de cada carta para nosso momento atual. A carta da Justiça é um arcano que fala muito do equilíbrio das questões em nossa vida e da importância de alinharmos o racional. É um aviso que nos pede atenção a tudo que trazemos de comportamentos e atitudes.

JÁ CONFERIU O SEU HORÓSCOPO HOJE? NÃO?! DESCUBRA TUDO O QUE PODE ROLAR NO SEU DIA E AS TENDÊNCIAS ASTRAIS PARA O SEU SIGNO, AGORA!

Nela, é possível encontrar a energia da presença do Karma. Portanto, decisões e ações devem ser tomadas com cuidado e equilíbrio. Veja que, em sua representação, esse arcano tem uma imagem de uma mulher de olhos vendados, representando a imparcialidade diante dos fatos. Simboliza a realidade de analisar a situação como ela é, e não como se sente ou se julga.

Assim como sua balança é o símbolo do equilíbrio, nós trazemos esta mesma clareza com nosso processo interno e com o todo: ao equilibrarmos, teremos a plenitude e as bênçãos espirituais.

Aplicação na vida

Essa carta nos ensina o equilíbrio da razão e emoção, da importância de se desenvolver a inteligência emocional que para melhorar os resultados é importante que possamos entender que depende somente de nós. Perceba que não dá mais para ficar na ilusão. Quais os seus sonhos, quais as batalhas que escolhe lutar?

“Porque entre nós e cada sonho existe uma batalha, e a vida feliz só é alcançada por meio de luta. O que você deseja ? Uma vida melhor, mais dinheiro, segurança e desenvolvimento? José Luiz Tejon, Guerreiros Não Nascem Prontos” .

É preciso reconhecer seus valores por si só e ativar seus recursos de força interior. O mundo não fará isso, cada indivíduo é um fragmento desse todo que nos governa e em cada ser há uma centelha divina pronta para brilhar e acessar recursos extraordinários. Apenas permita-se, busque mudar seus pensamentos, sua conduta, sua postura corporal, estude, reconheça a divindade que habita em si. E a partir daí, terá uma nova consciência de possibilidades. Se você quer mudar seus resultados, comece de dentro para fora, somente assim enxergará sua real identidade.

Vamos à prática

Leia Também

Pegue um caderno, coloque nele os 5 motivos pelo qual você é grato;

Neste mesmo caderno, coloque quais os aspectos que você precisa mudar em si;

Agora, escreva quais as DECISÕES você toma NESTE INSTANTE, comprometa-se a mudar isso.

Todos os dias, por 21 dias você terá comportamentos e atitudes que DECIDIU ter para essas mudanças em si.

Texto: Renata Prado, é Psicanalista e Tarologa

Instagram: @renataprado.oficial

LEIA TAMBÉM