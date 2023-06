Carros PCD: Citroën C3 a partir de R$ 52 mil e Jeep por R$ 95 mil

Divulgação Citroën C3 fica R$ 20 mil mais barato para público PCD

A Medida Provisória 1.175 , além de conceder descontos para diversos veículos no país, motivou as fabricantes a promover redução nos preços de muitos modelos, movimento que inclui também os carros voltados para o público PCD . O último a ser anunciado foi o Citroën C3 , hatch que passou a ser vendido por R$ 52.375 .

As condições dependem da alíquota de ICMS do estado onde o veículo será comprado e também da documentação do cliente. No caso da Citroën , as condições já estão em vigor e serão válidas enquanto as medidas de incentivo do Governo estiverem vigentes.

Confira os novos preços para o Citroën C3 com os descontos do Governo Federal e as isenções de ICMS e IPI para o público PCD.

C3 Live 1.0 Valor nota fiscal + isenção IPI: R$ 60.773,80 Valor nota fiscal + isenção IPI + isenção parcial de ICMS: R$ 52.375,00

C3 Live Pack 1.0 Valor nota fiscal + isenção IPI: R$ 71.024,98 Valor nota fiscal + isenção IPI + isenção parcial de ICMS: R$ 62.624,98

C3 Feel 1.0 Valor nota fiscal + isenção IPI: R$ 79.424,56 Valor nota fiscal + isenção IPI + isenção parcial de ICMS: R$ 65.471,88

C3 Feel 1.6 Valor nota fiscal + isenção IPI: R$ 79.424,56 Valor nota fiscal + isenção IPI + isenção parcial de ICMS: R$ 71.024,56

C3 Feel Pack 1.6 Automático Valor nota fiscal + isenção IPI: R$ 84.673,91 Valor nota fiscal + isenção IPI + isenção parcial de ICMS: R$ 76.273,91

Divulgação/Jeep Nova versão 1.3 foi criada com os descontos em mente e originalmente custa R$ 130 mil

A Jeep também oferece condições especiais para esse público, bem como para taxistas. O Renegade que originalmente custa R$ 134.900 e é oferecido por R$ 115.900 , após os descontos pode sair por até R$ 94.501 , dependendo do caso. Confira os preços na lista abaixo:

Jeep Renegade 1.3 Turbo (PCD) – R$ 108.900 Jeep Renegade 1.3 Turbo e Sport (Taxistas) – R$ 94.501

O Compass passou a ter descontos também para produtores rurais e microempresários.

Jeep Compass Limited Turbodiesel – R$ 222.455 Jeep Commander Overland Turbodiesel – R$271.847,40

O site da marca ainda conta com promoções específicas em concessionárias, onde podem ser encontradas versões topo de linha do Renegade com descontos. É o caso da Trailhawk , com tração 4×4, que é ofertada à vista para o público PCD por R$ 146.990, um desconto de R$ 28 mil.

Fonte: Carros