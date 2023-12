Carros batem de frente e deixam 3 feridos na BR-101 no Sul do ES

A colisão foi registrada no quilômetro 397. Pela manhã, três pessoas morreram em outros dois acidentes

Um acidente grave registrado na BR-101, em Rio Novo do Sul, na região Sul do Espírito Santo, deixou três pessoas feridas no início da tarde desta terça-feira (12). A batida aconteceu no km 397. Ainda não há identificação dos feridos.

Dois carros bateram de frente. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da ECO 101, concessionária que administra a via, estão no local do acidente.

Terça-feira de muitos acidentes graves

A colisão não foi a primeira nesta terça-feira registrada nas rodovias que cortam o Espírito Santo. Na manhã desta terça-feira (12), um outro acidente deixou duas pessoas mortas, em Marechal Floriano, na BR 262, envolvendo dois carros de passeio.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) pousou na pista para auxiliar no atendimento da ocorrência.

Já na região Norte, um acidente deixou uma pessoa morta no município de Linhares. A batida aconteceu no km 167 e não houve interdição das vias.