Carro ‘voa’ e capota em rua movimentada; assista ao vídeo

Reprodução/Facebook – Câmeras de segurança captaram o momento do acidente

As câmeras de segurança de uma rua de Belo Horizonte (MG) captaram o momento em que um carro capotou , atingindo outros veículos no acidente. Nas imagens, é possível ver as pessoas que estavam no local correndo para não serem atingidas com o impacto. Ninguém ficou gravemente ferido.

Enquanto guardava as encomendas na motocicleta, o motoboy Leandro Pereira ouviu buzinas e viu o carro vindo em sua direção. O homem se apoiou no capô de outro veículo e correu ladeira abaixo, conseguindo se salvar. A moto dele, no entanto, foi atingida no acidente . “Deus me livrou. Graças a Deus, não aconteceu o pior com ninguém e ninguém se machucou”, disse o motoboy à TV Globo Minas .

Um grupo de pedreiros também aparece na gravação, um pouco à frente do motoboy. Eles também precisaram correr para não serem atingidos. “A sorte é que, no carro em que ela bateu, o cara buzinou e, no buzinar, os meninos se assustaram e o carro estava voando por cima. Foi assustador. Não somente para quem estava perto, mas para a vizinhança”, contou o pedreiro Felipe Costa.