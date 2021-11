Carro virou item de luxo no Brasil?

Divulgação Volvo XC60 Recharge: SUV é um dos modelos premium mais vendidos no Brasil e passa a ter linha 2022 no país

A Volvo do Brasil comemora conquistas importantes. Fomos o segundo país a receber uma linha totalmente eletrificada da marca sueca, atrás apenas da Noruega. Ainda que a infraestrutura para modelos elétricos e híbridos plug-in seja limitada no Brasil, a marca aproveita o bom momento para fortalecer suas operações.

Segundo o último balanço divulgado pela Fenabrave (Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores), a Volvo é a segunda marca premium que mais emplaca no Brasil. Entre janeiro e outubro, a marca vendeu 6.683 unidades, ficando atrás apenas da BMW, que já emplacou 12.165.

Enquanto marcas convencionais amargam para recuperar as vendas, o segmento de luxo segue alavancado. No iG Carros Podcast de hoje, conversamos com Luiz Gonçalves, gerente nacional de vendas da Volvo, para entender mais sobre a categoria de veículos premium no Brasil. Ouça:

Nesta semana, a Volvo lançou mais um modelo eletrificado no Brasil. Trata-se do XC60 Recharge, que chega apenas híbrido nas versões Inscription Expression (R$ 399.950), Inscription (R$ 429.950), R-Design (R$ 439.950) e Polestar Engineered (R$ 466.950). A antiga versão de entrada Momentum deixa o catálogo.

O conjunto mecânico híbrido é o mesmo para todas as versões. Sendo assim, o XC60 Recharge será vendido no Brasil com motor 2.0 da família T8, capaz de desenvolver 320 cv de potência e 40,8 kgfm de torque.

No eixo traseiro, a Volvo instalou um motor elétrico com bateria de 11 kWh, entregando 87 cv de potência e 24,5 kgfm de torque. A potência combinada é de 407 cv e o torque é de 65,3 kgfm, com câmbio automático de oito marchas.