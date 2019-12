Carro por assinatura se torna alternativa para reduzir despesas com veículo

arrow-options Divulgação Nissan Sentra: nova geração do sedã deverá chegar ao Brasil em 2021 com mais apelo que a atual

A Nissan vai começar a vender a nova geração do sedã Sentra nos Estados Unidos a partir do dia 28 de janeiro. Os preços começam em US$ 20.015 (algo em torno de R$ 80.400 numa conversão simples), valor da versão S, a mais em conta da linha. Haverá também a versão intermediária SV, de US$21.195 (R$ 80.140) e a topo SR (US$ 22.355, ou cerca de R$ 89.800).

A fabricante não confirma que o novo Nissan Sentra será vendido no Brasil, dizendo apenas que sua chegada ao País está em estudos. Mas o carro chegou a ser registrado no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) e tem chances de estrear por aqui em 2021, quando deverá passar a concorrer com Toyota Corolla, Honda Civic, Chevrolet Cruze e companhia.

Na comparação com a geração anterior, o novo Sentra ficou mais estiloso e esportivo, o que pode ser notado, entre outros detalhes, pela maior largura da carroceria e por causa das linhas arrojadas. Além disso, o interior foi reformulado, passando a ficar mais caprichado e sofisticado.





O carro da Nissan vem com motor 2.0, de quatro cilindros, 20% mais potente que o atual. Os avanços também incluem sistema de frenagem de emergência, comutador automático dos fachos alto e baixo dos faróis, nova direção elétrica e suspensão traseira do tipo multibraço no lugar do mais simples eixo de torção.