Carro invade casa e três pessoas morrem no Noroeste do ES

No boletim, os policiais relatam que quando chegaram ao local, encontraram três pessoas dentro do carro: uma mulher caída no banco traseiro e um homem e uma mulher que estavam presos as ferragens no banco dianteiro do motorista.

A mulher conseguiu ser retirada e foi levada para o Hospital Silvio Ávidos, em Colatina junto com a filha de três anos. A polícia foi informada pelo Corpo de Bombeiros que os outros dois ocupantes do veículo já tinham morrido.

Os policiais foram informados que também estavam no carro duas crianças, que foram levadas ao mesmo hospital por parentes que estavam no local. A menina Alyce de Melo Oliveira, de 7 anos, morreu no hospital.

O impacto do acidente foi tão grande dentro da casa, que destruiu vários cômodos. Parte de um quarto e da cozinha foram destruídos. O único lugar que não foi atingido foi a sala. Uma mulher de 77 anos mora na residência atingida.

“Na verdade ela teve um livramento. Pela destruição aqui, ela estava na sala. No impacto, ela veio olhar alguma coisa na cozinha. Aí meu sobrinho chegou, invadiu aqui, até forçou a porta e quebrou a porta para entrar. E ela já estava aqui, perto da cozinha, no chão, caída. Quando eu cheguei o carro já tinha batido. Levei ela para a minha casa, para acolher ela”, contou Cláudio Abranches, cunhado da dona da casa.

A perícia da Polícia Civil foi acionada. Ainda não se sabe o que provocou o acidente.