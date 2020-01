Carro fica destruído após bater em cavalo solto na pista em Linhares

Acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (15), na estrada que liga a sede de Linhares a Pontal do Ipiranga.

Um carro ficou completamente destruído após bater em um cavalo que estava solto na pista, na estrada que liga a sede de Linhares ao distrito de Pontal do Ipiranga, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (15). Nenhum passageiro se feriu, mas o cavalo morreu.