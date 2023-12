Carro é engolido por cratera de obra durante chuva no Norte do ES

“Foi um susto muito grande. Estava chovendo muito e era de madrugada, tudo escuro. Ainda bem que ele sofreu ferimentos leves na perna e conseguiu sair do buraco

Um carro foi praticamente ‘engolido’ por uma cratera que se abriu no bairro Vila Nova, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (19). O local estava passando por obras de terraplanagem e, segundo a prefeitura, a empresa responsável pelo serviço irá ressarcir o prejuízo do dono do carro.

O carro é utilizado pela vendedora e motorista de aplicativo Claudenir Costa de Paula. Ela contou que o marido foi retirar o veículo de onde estava estacionado porque chovia muito na hora e havia risco de alagamento no local, na rua Ana Teresa Pimentel Rocha. Quando andou com o veículo, caiu em um buraco grande após a terra ceder.

“Foi um susto muito grande. Estava chovendo muito e era de madrugada, tudo escuro. Ainda bem que ele sofreu ferimentos leves na perna e conseguiu sair do buraco. Estou esperando para saber o que vai acontecer com o carro, levaram ele para uma oficina. Acho que pode dar perda total. O prejuízo é maior porque também utilizo para fazer corridas por aplicativo. Mas ainda bem que tivemos apenas perda material”, disse a Claudenir.