Carro de motorista de aplicativo que está desaparecido é encontrado carbonizado no ES

Segundo a Polícia Federal (PF), nos meses após a chegada da pandemia, o número de registros subiu para nove

O número de casos de drogas enviadas por meio dos Correios aumentou durante a quarentena no Espírito Santo. De acordo com a Polícia Federal (PF), os criminosos aproveitam o período de pandemia para utilizar o serviço.

Na última quarta-feira (03), o órgão apreendeu uma caixa de som vinda de Foz do Iguaçu, no Paraná. Dentro dela, havia um quilo de maconha. O dono do material foi preso em flagrante.

Segundo a PF, se dividirmos os 5 primeiros meses do ano em antes e depois da pandemia, é possível observar um crescimento no número de casos. No período anterior ao surto de coronavírus foram registrados dois casos. Em contrapartida, nos meses após a chegada da pandemia, o número de registros subiu para nove.

Apesar disso, a polícia acredita que esse número possa ser ainda maior. “É bem possível. Existe o volume de encomendas gigantesco e acaba sendo uma forma utilizado pelo tráfico para encaminhar as drogas”, explicou o delegado federal, Marcos Paulo.

Por meio de nota, os Correios afirmaram que mantêm estreita parceria com as autoridades policiais para o prevenir o tráfico, por meio do serviço postal, de drogas e demais itens proibidos. Os empregados atuam na tentativa de identificar qualquer postagem cujo conteúdo esteja em desacordo com a legislação. Quando algum objeto proibido e/ou ilícito é detectado, os Correios acionam os órgãos competentes, como ocorreu neste caso.

(*TV Vitória)