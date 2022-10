Carro de emissora de televisão é incendiado e repórter é agredido por criminosos; vídeo

Na tarde desta terça-feira (11), um carro da TV Tribuna, afiliada do SBT no Espírito Santo, foi incendiado e o repórter cinematográfico foi rendido e agredido pelos bandidos. O caso aconteceu no Complexo da Penha, em Vitória.

O repórter estava sozinho no carro, indo ao encontro de uma equipe de reportagem. Quando entrou na rua, ele foi cercado por um grupo de criminosos armados.

Segundo o relatado, os bandidos apontaram armas para a cabeça do repórter, ordenando que ele deixasse o veículo. Então, os criminosos deram um tiro próximo a ele e colocaram fogo no carro de reportagem.

O crime aconteceu enquanto a emissora cobria um confronto entre policiais militares e criminosos armados. Alex Nepomuceno passa bem, apesar da situação, e fez um boletim de ocorrência na 1ª Delegacia Regional de Vitória. Um menor de idade foi apreendido pela Polícia Civil.

Veja vídeo: