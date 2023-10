Carro com anúncio de site adulto estacionado em frente escola revolta população

Segundo informações, o mesmo veículo ja foi visto em frente outras escolas.

Um carro adesivado anunciando um site de conteúdo adulto está causando revolta na população de um bairro de Cachoeiro. O carro está estacionando em frente a um centro de ensino e tem despertado a curiosidade de alguns alunos. Apesar da revolta, nenhum aluno foi forçado a acessar o conteúdo. O veículo apenas está estacionado. As infomações são do Folha do ES.

O proprietário do veículo não foi encontrado, mas segundo informações o carro está apenas estacionado no local, não causando nenhum problema no trânsito e nem forçando que alguém acesse o conteúdo.