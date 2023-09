Carro capota e médica morre em grave acidente na BR-259 no Noroeste do ES

Veículo em que a vítima de 37 anos estava capotou e saiu da pista na altura do quilômetro 71

Uma médica de 37 anos morreu na manhã desta quarta-feira (06) em um grave acidente na BR-259. O veículo em que ela estava capotou e saiu da pista na altura do quilômetro 71, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.

De acordo com as primeiras informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 7h, próximo ao Campus Itapina do Ifes.

Segundo informações do Capitão Balbino, da Polícia Militar, a médica ginecologista Ravenna Cardoso Pereira Fischer seguia de Baixo Guandu para Colatina, onde ela trabalhava.

Uma equipe do Samu foi acionada, mas quando os socorristas chegaram, a mulher já estava sem vida. A ocorrência ainda está em andamento. Uma equipe da PRF está no local.