Carro cai no mar após errar entrada de balsa em Santos

GBMar/Divulgação – 26/02/2023 – Carro cai no mar

Um casal caiu com o carro no mar no litoral de São Paulo , ao lado da travessia de balsas entre Santos e Guarujá , neste domingo (26). O motorista errou a entrada, da balsa, passando pela rampa e caindo direto na água. Não houve feridos.

Segundo o Departamento Hidroviário (DH), o acidente aconteceu por volta das 5h15 deste domingo, em Santos. O órgão declarou que o acesso à rampa estava fechado e com sinalização.

O DH informou também que o resgate do casal foi imediato. O veículo foi removido com ajuda de um guincho da Ecovias e mergulhadores.

O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) informou que, por volta das 7h, os mergulhadores fizeram amarrações no veículo. O guincho da Ecovias chegou por volta das 8h30 e o içamento do carro iniciado. Por volta das 11h, o carro foi totalmente removido do mar.

GBMar/Divulgação – 26/02/2023 – Carro que caiu no mar

Márcio França, ministro dos Portos e Aeroportos, comentou nas redes sociais sobre o acidente em Santos. Segundo ele, um túnel de travessia que irá substituir a passagem por meio de balsa deve ser construído ainda neste ano.

“Acidente hoje na balsa Santos-Guarujá. Sem vítimas, graças a Deus e aos Servidores Públicos. Temos que ter o Túnel este ano. Lula vai autorizar e vamos fazer! O Porto Público de Santos vai ajudar a custear. Travessia de balsa no meio do maior Porto do Hemisfério Sul é atraso!”, escreveu o ministro no Twitter.

Acidente hoje na balsa Santos-Guarujá. Sem vítimas, graças a Deus e aos Servidores Públicos. Temos que ter o Túnel este ano. Lula vai autorizar e vamos fazer! O Porto Público de Santos vai ajudar a custear. Travessia de balsa no meio do maior Porto do Hemisfério Sul é atraso! 🚢 pic.twitter.com/tegEtu3s2p — Márcio França (@marciofrancasp) February 26, 2023