Carro cai em ciclovia depois de capotar quatro vezes em acidente na BR 101 na Serra

Motorista foi socorrido por uma ambulância da Eco 101. A filha dele, de dois anos, que estava no carro, foi socorrida por familiares que moram próximo ao local do acidente.

Um motorista perdeu o controle do veículo, capotou quatro vezes e foi parar com o carro na ciclovia, na BR 101, na Serra. O acidente aconteceu por volta das 9h30 deste sábado (16), no km 256 da via, na altura do bairro Vista da Serra 1.