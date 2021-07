Carro cai de viaduto e bate em ônibus do BRT; três pessoas ficaram feridas

Reprodução Acidente no BTR; vítimas foram encaminhadas para o hospital Lourenço Jorge

Um veículo de passeio caiu do viaduto que dá acesso ao Terminal Alvorada, na manhã deste sábado (17), e acabou colidindo com um ônibus do BRT que passava no mesmo momento pelo local.

O carro atingiu em cheio a lateral do articulado que fazia o trajeto Mato Alto x Alvorada, no corredor Transoeste. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer três pessoas que ficaram feriadas, incluindo o motorista do veículo de passeio. Eles foram levados para o hospital Lourenço Jorge.

A operação do BRT não foi afetada, e os ônibus circulam normalmente segundo a programação para os finais de semana.