Carrinho de lanche pega fogo e assusta banhistas em praia de Santos; assista

Apesar do susto, ninguém se feriu na praia do Gonzaga





Os banhistas que foram a praia do Gonzaga, em Santos, neste domingo (29) passaram por um rápido momento de tensão. Um carrinho usado por um ambulante para fazer lanches pegou fogo, deixando o local todo coberto de fumaça.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O fogo só foi interrompido após a ação dos bombeiros, que usaram mangueiras com água para apagar as chamas. Antes, banhistas tentaram usar areia, sem resultado.





Dezembro é o mês em que as praias de Santos mais ficam lotadas. Milhares de pessoas vão até a Baiaxada Santista para passar a virada de ano nas cidades litorâneas.