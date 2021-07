Carreta tomba e interdita BR-101 por quase seis horas no Sul do ES

A pista precisou ficar totalmente interditada para remoção da carga e do veículo e só foi liberada na madrugada desta quinta-feira (15)

Uma carreta tombou na noite de quarta-feira (14) e provocou interdição na BR-101, em Mimoso Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente por volta das 22h, em uma ponte no km 438.

A pista precisou ficar totalmente interditada para remoção da carga e do veículo e só foi liberada na madrugada desta quinta-feira (15). A Eco-101, concessionária que administra a via, esteve no local.

Ainda não há informações sobre feridos.

🚨🚨ATENÇÃO CONDUTORES!🚨🚨 🚧22h20 – Interdição de rodovia – BR-101, km 438 em Mimoso do Sul/ES. Interdição do sentido norte em função de tombamento de carreta sobre a ponte. SEM PREVISÃO DE LIBERAÇÃO. Equipes da ECO no local. Trânsito fluindo no sistema de pare siga. pic.twitter.com/LVADT1OpIi — PRF_ES (@PRF191ES) July 15, 2021

Interdição total nos dois sentido às 00h46 para remoção da carga e do veículo. Previsão de liberação às 02h30. — PRF_ES (@PRF191ES) July 15, 2021

(*Folha Vitória)