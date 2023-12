Carreta do conhecimento chega a Cariacica com os cursos de salgados artesanais e doces para festas

Você já pensou em fazer uma capacitação empreendedora? E se for em marcenaria, montagem de móveis, doces finos, salgados para festa, costura criativa, caldos, pães, entre outras diversas opções. A Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), pode ajudar. Trata-se da carreta do conhecimento, uma parceria com o Senai e Senac, que percorre todo o Espírito Santo levando cursos voltados para o empreendedorismo.

A gerente de capacitação empreendedora da Aderes, Stela Rosseto, contou que a unidade móvel de ensino da Aderes já tem destino certo e que a próxima parada será no município de Cariacica. O curso ofertado será o de salgados artesanais diversos e doces artesanais para festa, as aulas estão previstas para terem início na próxima segunda-feira (11). Os interessados podem entrar em contato com a Gerência de Capacitação Empreendedora por meio do telefone 3636-8552.

“Os cursos oferecidos pela Aderes têm por finalidade capacitar e desenvolver pessoas que desejam empreender de forma prática e simples ou ainda aperfeiçoar o conhecimento de quem já está empreendendo, ofertamos nossos cursos em parceria com o Sesi, Senai e o Senac e além disso, temos um módulo de empreendedorismo e gestão financeira. Nossa finalidade é de que o aluno saia do curso pronto para se tornar um empreendedor ou aprimorar o seu negócio e dessa forma gerar sua própria renda”, salientou Stela Rosseto.

Aldeia Indígena em Aracruz

O último ponto de parada da capacitação itinerante foi a Aldeia Irajá, localizada no município de Aracruz. A carreta que oferece cursos na área de madeira e móveis estacionou no local para ofertar cursos de montagem de móveis e marcenaria. Ao todo, foram 40 indígenas da etnia Tupiniquim que buscaram a capacitação.

O instrutor da unidade móvel de madeira e mobiliário do Sesi Senai, Lucas Costa, explicou que os cursos ofertados na unidade móvel foram os de técnica de marcenaria e técnica em montagem de móveis. Os cursos são de iniciação profissional, em que o aluno aprende desde segurança, passando pelos princípios básicos até a confecção de madeira e mobiliário. “Os alunos que fazem o curso saem de lá prontos para oferecer os seus serviços, pois vão aprender todo processo de produção desde a leitura de um projeto, como manusear o maquinário até a entrega final de um móvel”, disse o instrutor.

Uma das alunas do curso de montagem de móveis foi Ulianara Gomes do Rosário Pereira, que na etnia Tupiniquim se chama Iaci, que significa lua. Iaci, escolheu o curso de montagem de móveis com o objetivo de aprimorar o que já sabia sobre montagem de móveis. “Sou muito curiosa e gosto de me desafiar, por isso, me inscrevi no curso que proporcionou um aprendizado desde o básico até a entrega do móvel montado. Aprendi todo processo e estou muito realizada com esse aprendizado”, afirmou.

Quem também se capacitou foi Hudson Gomes do Rosário, na aldeia Tupiniquim conhecido como Caiçá. Ele contou que também se inscreveu no curso de montagem de móveis para aprender as técnicas do ofício. “Já fazia algumas coisas em casa por curiosidade, mas queria ter o conhecimento para me aperfeiçoar e vi essa oportunidade aqui na aldeia, não perdi tempo e agora já posso começar a fazer minhas montagens junto com minha irmã Iaci que também fez o curso”, ressaltou o indígena.

Já o aluno José Luiz Azeredo Vieira, foi além, e se inscreveu nas duas capacitações. “Gosto muito de trabalhar com madeira e vi uma grande oportunidade fazendo os cursos de marcenaria e montagem de móveis, passei por todo o processo desde a leitura do projeto até a instalação no móvel e estou muito feliz com tudo que aprendi, um curso que me ensinou muito e o melhor é que que me capacitei gratuitamente sem a necessidade de sair da aldeia, pois a carreta veio até aqui e isso foi muito bom para todos nós”, pontuou.

Patrick Coutinho, que fez o curso de montador de móveis, contou que aprendeu até como lidar com as pessoas. “Me inscrevi no curso com o objetivo de empreender e ter uma renda extra. Aprendi como abordar o cliente, entrar em contato, agendar horário, cumprir o horário marcado, ser cordial, além de todo processo de montagem, também tivemos uma aula sobre empreendedorismo e gestão financeira. Foi uma oportunidade maravilhosa”, contou.

Aluna do curso de marcenaria, Luciana Ribeiro Cabideli, destacou que buscou a capacitação com a finalidade de fazer seus próprios móveis e a partir daí fazer móveis para os moradores da aldeia.

