Carreta com bloco de granito tomba e deixa uma pessoa morta na BR 259

Por causa do acidente, a pista, até às 9h20 deste sábado (17), seguia parcialmente interditada no trecho

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após uma carreta carregada com bloco de granito tombar, na noite desta sexta-feira (16), no km 15 da BR 259, na altura de João Neiva, Norte do Espírito Santo. AS informações são de A Gazeta.