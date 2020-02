Carreta carregada de cerveja tomba na BR 101, em Sooretama

Apesar do susto, o motorista não sofreu ferimentos. Com o impacto do acidente, pelo menos metade da carga de cerveja foi perdida

Uma carreta carregada de cerveja tombou na madrugada desta quinta-feira (6), na BR 101, em Sooretama, na Região Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu no quilômetro 120, quando o veículo seguia para Linhares.

De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, equipes foram ao local para auxiliar na ocorrência. Apesar do susto, o motorista do veículo não sofreu ferimentos.

Segundo o condutor, ele seguia de São Mateus com destino a Linhares, mas em uma reta, para não bater de frente com uma outra carreta que fazia uma ultrapassagem, ele saiu da pista e o veículo acabou tombando.

Com o impacto do acidente, pelo menos metade da carga de cerveja foi perdida. O produto seria entregue em Linhares, onde abasteceria bares e outros estabelecimentos comerciais na cidade. Durante a manhã desta quinta-feira (6), a empresa responsável pela carga esteve no local para realizar o transbordo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, durante o atendimento, apenas o acostamento no sentido norte precisou ser interditado. O trânsito segue normalizado na rodovia.

(*Tv Gazeta)