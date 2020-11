Carreta carregada com eucalipto tomba em Nova Venécia

A polícia afirmou que o crime pode ter ligação com o tráfico de drogas.

Uma mulher foi morta e um homem ficou ferido após serem baleados por atiradores na madrugada desta quarta-feira (18) em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os dois e um outro homem estavam bebendo na casa da mulher, no Centro da cidade, quando foram atingidos pelos disparos.

Segundo a PM, quando os militares chegaram ao local encontraram a mulher, de 29 anos, caída no chão e sem vida. No local, os militares localizaram um homem que também tinha levado um tiro durante o ataque.

A testemunha, de 22 anos, contou aos militares que estava com a vítima e com um outro amigo bebendo quando duas pessoas chegaram na casa e efetuaram vários disparos contra a mulher.

Dois homens chegaram encapuzados e começaram a atirar, nesse momento, saímos correndo e logo o homem percebeu que também tinha sido atingido pelos disparos.

Uma ambulância chegou no local e encaminhou a vítima para o Hospital Municipal de Conceição da Barra. O quadro de saúde não foi informado e o nome da vítima não foi divulgado.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Conceição da Barra. A polícia afirmou que o crime pode ter ligação com o tráfico de drogas.

