Carreta cai dentro de riacho e deixa dois feridos

O acidente aconteceu após o motorista perder o controle do veículo e descer uma ribanceira ás margens da rodovia.

Duas pessoas ficaram feridas após uma carreta carregada de madeira descer uma ribanceira e cair dentro de um riacho localizado às margens da rodovia PI-331, altura do povoado Rua 10, na zona rural do município de Boqueirão do Piauí, região Norte do estado.

De acordo com informações, o acidente aconteceu após o motorista perder o controle do veículo. A carreta ficou completamente destruída após cair dentro do riacho.

No momento do acidente, além do motorista, tinha um passageiro no veículo, os dois ficaram feridos, foram socorridos e encaminhados para o Hospital Regional de Campo Maior.