Carrefour lança conta digital com crédito para quem não tem cartão; confira

Divulgação O formato já está disponível em todas as lojas do Brasil

Com o objetivo de oferecer crédito a consumidores que não têm acesso a cartões tradicionais, o Carrefour está lançando uma conta digital que libera valores mensais para as compras de mercado, combustível e medicamentos. O formato já está disponível em todas as lojas do Brasil.

Desde 2020, quando o Banco Central (BC) autorizou que o Carrefour operasse como um Banco Múltiplo, a empresa tem investido na estruturação de novos produtos e iniciativas. De acordo com Carlos Mauad, CEO do Banco Carrefour, a novidade tem a intenção de colaborar com a inclusão financeira e digital dos clientes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas.

A conta digital oferece aos clientes uma espécie de crédito rotativo a cada mês, entre R$300 e R$ 600, que pode ser usado por meio de QR Code. O funcionamento, porém, é diferente de um cartão de crédito de banco tradicional, já que há incidência de taxa de juros, entre 4,99% e 14,99% ao mês, ainda que o cliente não atrase o pagamento.

“A nossa carteira digital surgiu do entendimento de que há uma parcela da população que ainda está à margem e sem acesso ao crédito. Por isso, resolvemos inverter a lógica do mercado, oferecendo um modelo de conta digital cuja a proposta de valor privilegia o cash out (saques) ao invés do cash in (depósitos)”, comenta.

Segundo o Grupo Carrefour, o próximo passo é expandir o modelo de conta digital com crédito também para clientes Atacadão.