Carolinie Figueiredo revela que tomava anfetamina quando tinha 15 anos

Divulgação Carolinie Figueiredo

Carolinie Figueiredo, conhecida por atuar em produções da Globo, contou em seu perfil no Instagram que tomava anfetaminas quando tinha apenas 15 anos. O objetivo era emagrecer e conseguir papéis.

Hoje com 31 anos, ela publicou uma foto do tempo de “Malhação” e criticou a pressão estética em cima dos corpos femininos . “Eu comecei a tomar anfetamina para emagrecer (e assim ser reconhecida como atriz capaz de ser convidada pra testes) com 15 anos. São mais de 15 anos adoecendo pela cobrança em cima dos nossos corpos”, escreveu Carolinie Figueiredo.

A atriz ainda lembrou que, na época em que gravava “Malhação”, entre 2007 e 2019, era vista como “referência de aceitação” , mesmo não tendo um corpo “padrão”. “Fui colocada como gorda, gordinha de fora pra dentro. Não foi uma construção e percepção interna para me assumir nesse papel. Mas a Carol de 18 anos só queria ser aceita a qualquer custo”, continuou.

Há algum tempo, Carolinie Figueiredo tem utilizado suas redes para falar de assuntos delicados. No começo do mês, ela disse ter sofrido violência ao perder a virgindade, com 16 anos .