Carolina não consegue eliminar Eliza do concurso em “Totalmente Demais”

No capítulo deste sábado (16) de “Totalmente Demais”, Carolina (Juliana Paes) comemora o resultado positivo do teste de gravidez. Ela conta a novidade para Arthur (Fabio Assunção) que fica perplexo. No mesmo capítulo da novela , a jornalista anuncia a eliminação de Eliza (Marina Ruy Barbosa) do concurso de beleza e Débora (Olivia Torres) tenta impedi-la.

Reprodução/Instagram





Quando a eliminação já havia sido anunciada, Emanuelly (Karine Barros) surpreende ao anunciar que está grávida e desiste do concurso da Garota Totalmente Demais . Carolina descobre que seu teste deu negativo e Arthur fala para a diretora da revista que quer cuidar dela.

Em outro núcleo de ” Totalmente Demais “, Gilda (Leona Cavalli) descobre que Dino (Paulo Rocha) está devendo dinheiro quando um homem a cobra das dívidas do marido.