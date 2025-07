Carolina Dieckmann homenageia Preta Gil com poesia emocionante: ‘Mudou o mundo’

Carolina Dieckmann usou as redes sociais para escrever uma poesia para Preta Gil, que faleceu aos 50 anos após mais de dois anos de tratamento contra o câncer. A atriz, conhecida por “Vale Tudo”, compartilhou fotos no Instagram após participar do velório e cremação da amiga na sexta-feira (25).

Ela falou sobre o silêncio após a despedida, os aplausos e o impacto que Preta deixou, destacando a amizade de 25 anos e a força da cantora. Durante o velório no Theatro Municipal, Carolina se emocionou e chorou ao se despedir, acompanhada do marido, Tiago Worcman. A cerimônia foi aberta ao público, com espaço reservado para familiares e amigos, onde um telão exibiu imagens de Preta.

Após a cerimônia, visivelmente abalada, Carolina saiu acompanhada do marido e evitou falar com a imprensa, agradecendo rapidamente. Confira abaixo o poema que ela fez para Preta: