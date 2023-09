Carolina Dieckmann causa alvoroço com fotos sedutoras

A atriz colecionou elogios por sua jovialidade

Carolina Dieckmann deixou os internautas eufóricos ao compartilhar uma sequência de cliques em suas redes sociais, nesta tarde de terça-feira (19).

Nos cliques, a atriz da Globo posou usando um look simples, uma blusa de alcinha com decote e impressionou com sua jovialidade em diversas selfies.

"Sem condições Carolina"; "A mais linda do mundooooo"; "Não cansa de ser bela"; "Vixi, mas é muito linda"; "Sem condições para essa beleza", são alguns dos inúmeros elogios. Após brilhar em Vai na Fé, Carolina Dieckmann segue no ar com a reprise de Mulheres Apaixonadas no Vale a Pena Ver de Novo.