Carolina Chamberlain anuncia nascimento da primeira filha: ‘Estella? 18.12.2025’

A atriz e ex-chiquitita Carolina Chamberlain, de 21 anos, anunciou nesta quinta-feira (18), o nascimento de sua primeira filha, Estella. O parto aconteceu na maternidade Pro Matre Paulista, em São Paulo.

Nas redes sociais, a artista celebrou o momento especial ao publicar fotos ao lado da recém-nascida e do namorado, Guilherme Deeke.

A chegada de Estella foi recebida com entusiasmo pela família e pelos fãs da atriz, que acompanharam a novidade pelas publicações feitas poucas horas após o parto. Carolina tem compartilhado momentos marcantes da maternidade e recebeu inúmeras mensagens de carinho e felicitações pela nova fase.