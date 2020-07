Carol Roberto é escolhida para dublar protagonista de “Mira”

Reprodução Carol Roberto





Até aqui, Carol Roberta já realizou boa parte do que queria e chegou à dublagem em grande estilo: dando voz a um personagem icônico do cinema e dividindo o papel com ninguém mais, ninguém menos que a dona do hit “Pesadão” Iza. Trata-se de Nala no live-action do clássico “Rei Leão”. Agora, ela acaba de ser escolhida para dar vida à protagonista sul-asiática da recém-lançada animação do canal pago Disney Junior, “Mira — A Detetive do Reino”, que é exibida de segunda a sexta, às 19h15, com foco no público de dois a sete anos.

Ao iG Gente, a ex-participante da quarta edição do “The Voice Kids”, da Globo, definiu a oportunidade como um sonho. “A Mira, com certeza, terá um cantinho muito especial no meu coração. Uma das coisas mais legais é que a série realmente traz essa cultura indiana para quem não conhece. Então, abre portas para a informação, além da diversão. Espero que vocês gostem muito”, relatou Carol Roberto, que lançou, recentemente, o videoclipe de sua atual música de trabalho, “Meu Cabelo”, gravado em plena quarentena, com a participação dos fãs, e que tem uma mensagem positiva contra o preconceito.