Carol Peixinho impressiona com curvas abundantes na praia: ‘Deusa’

Em praia da Bahia, Carol Peixinho impressiona ao esbanjar corpaço em selfie tomando sol

A ex-BBB Carol Peixinho impressionou ao compartilhar uma selfie curtindo a praia de Salvador, na Bahia. Nesta segunda-feira, 30, a influenciadora fitness registrou o momento tomando sol e chamou a atenção com suas curvas torneadas.

Deitada na areia, a namorada do cantor Thiaguinho surgiu plena usando um biquíni estampado, de tons em azul. Nos outros registros, ela apareceu com seu amado no local, curtindo o momento com bebidas, comida boa e paisagem natural.