Carol Peixinho exibe barrigão de biquíni vermelho: ‘Do jeito que a gente gosta’

Carol Peixinho, grávida do primeiro filho com Thiaguinho, um menino que se chamará Bento, mostrou o barrigão do bebê em uma série de cliques no Stories do Instagram, nesta quinta-feira (19).

A ex-BBB e influenciadora de 40 anos escolheu um biquíni vermelho para tomar sol na piscina de sua casa, em São Paulo, e contou que a gestação fez com que só consiga ficar deitada de lado, devido ao desconforto da barriga.

“Essa noite foi chatinha, uma vida de lado”, disse Carol, que contou que está procurando travesseiros especiais para grávidas para ajudar no sono. Ela também falou que aproveitou o dia para fazer a unha e que era bom dirigir no feriado em São Paulo. “Que delícia, não tem ninguém na rua. Bora pôr um biquíni e viver”, completou. Confira abaixo: