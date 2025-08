Carol Peixinho e Thiaguinho recorrem a técnica de hypnobirthing para parto

Carol Peixinho, de 40 anos, revelou nesta segunda-feira (4), que está se preparando para o nascimento do primeiro filho com Thiaguinho com a ajuda do hypnobirthing método que combina hipnose, respiração e relaxamento para um parto mais calmo.

A influenciadora contou nas redes sociais que ela e o cantor estão fazendo aulas online com uma especialista, que elogiou a conexão do casal: “Que casal lindo e conectado”, comentou ao publicar um registro da videochamada.

Para Carol, a experiência tem sido especial: “A cada encontro, meu corpo entende, minha mente acalma, meu coração confia”, declarou. A gravidez foi anunciada em março, e o chá revelação, transmitido em abril, revelou que o bebê se chamará Bento.