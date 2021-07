Carol Peixinho divulga clique de ensaio ousado e brinca: “Cancela as fritas que o filé chegou!”

Carol Peixinho deixou seus seguidores apaixonados na tarde desta terça-feira (13), ao postar um clique pra lá de ousado em seu Instagram.

No registro, a ex-BBB surgiu posando para um ensaio feito recentemente, usando um look sensual e esquentando o clima nas redes sociais. “Cancela as fritas que o filé chegou!!! Acordei cheia da gracinha”, brincou a musa na legenda da publicação.

Recentemente, a ex-BBB Carol Peixinho resolveu começar esta segunda-feira (12) praticando yoga e deixou seus seguidores impressionados.

No clique, a musa fitness surgiu em um parque e exibiu toda sua flexibilidade impressionante aos fãs. “E de repente a vida te vira do avesso, e você descobre que o avesso, é o seu lado certo!!!”, escreveu ela na legenda.

(*Metropolitana FM)