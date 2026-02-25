Carol Peixinho dança com o filho e encanta seguidores nas redes sociais: ‘Lindeza’

A influenciadora Carol Peixinho, de 40 anos, derreteu os seguidores nesta quarta-feira (25) ao publicar um vídeo dançando com o filho, Bento, de 5 meses. O bebê é fruto do relacionamento da ex-BBB com o cantor Thiaguinho, de 42 anos.

Na gravação, Carol aparece embalada ao som de Xote da Alegria, sucesso da banda Falamansa, enquanto dá um “cheiro” carinhoso no pequeno. O clima descontraído e cheio de afeto chamou a atenção dos fãs.

“Ele ama esse chamego com dancinha… e eu mais ainda”, escreveu a influenciadora na legenda. Nos comentários, seguidores destacaram a fofura do momento e apontaram a semelhança de Bento com o pai.