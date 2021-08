Carol Nakamura revela que o filho está morando com a atriz Erika Januza

Reprodução/Instagram Carol Nakamura fala da relação do filho





Carol Nakamura (38) decidiu bater um papo com os seguidores sobre a vida. Dentre em meio as questões, a atriz foi questionada sobre o filho Juan (22) e contou que ele está morando com a namorada, a atriz Erika Januza (36).

“Ele mora com a namorada”, respondeu ela, deixando claro que a relação do filho com a atriz ficou séria. Em seguida, ela fez questão de dizer que o filho também terá um quarto na sua nova casa caso deseje visitá-la ao lado de Erika.





São 14 anos de diferença entre o casal Erika Januza e Juan Nakamura e a atriz já revelou neuras por namorar alguém 14 anos mais novo . Eles estrelam, pela primeira vez, uma capa de uma revista (Glamour Brasil) juntos. Para o primeiro beijo, que aconteceu no Carnaval de 2020, Erika pediu permissão para a mãe de Juan — a colega de trabalho Carol Nakamura.

Na ocasião, o casal conta que o flerte começou muito antes, no elevador do prédio onde moravam. Eles também revelam a rotina morando juntos e os planos para casamento e filhos.